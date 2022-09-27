Парламент Башкирии ввел жилищные сертификаты для детей-сирот, достигших 23 лет

Парламент Башкирии в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий выдачу детям-сиротам старше 23 лет сертификатов на покупку жилья

Парламент Башкирии в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий выдачу детям-сиротам старше 23 лет сертификатов на покупку жилья. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, преимущество сертификата заключается в свободе действий: «Человек может выбрать жилье в любом городе или районе республики и купить квартиру большей площади, чем та, что положена ему по закону, добавив к выплате собственные средства или материнский капитал либо взяв льготную ипотеку».

Сертификаты будут выдавать при соблюдении ряда условий: получателю нельзя состоять на учете у нарколога по лечению алкоголизма и наркомании, он должен работать как минимум в течение последних шести месяцев по трудовому договору либо быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым на протяжении года. Сертификат положен также тем, кто является студентом очной формы обучения либо имеет ребенка-инвалида и совместно с ним проживает.

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из 33 квадратных метров общей площади и средней рыночной стоимости жилья в городе или районе, устанавливаемой Минстроем республики.

В парламенте рассказали, что ежегодно квартирами в Башкирии обеспечиваются не более 18% нуждающихся. В то же время неисполненными сейчас остаются 800 судебных решений, обязывающих чиновников предоставить жилплощадь сиротам. Причиной этого чаще всего является недостаточное финансирование и сложности с покупкой готовых квартир. Со ссылкой на данные Минсоцзащиты республики в Курултае добавили, что на 1 февраля текущего года на учете состояло более 7,6 тыс. детей-сирот, 934 из них достигли 23-летнего возраста.