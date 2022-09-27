В Уфе задержали водителя, который сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места

Полицейским удалось отыскать предполагаемого виновника аварии – им оказался 15-летний юноша на мопеде

Сотрудники ГИБДД в Уфе установили водителя, который сбил 8-летнего мальчика и скрылся, не оказав ему помощь. Напомним, что ДТП произошло в субботу, 24 сентября. Около 6 часов вечера ребенок двигался на самокате по проезжей части, когда его сбили возле дома №14 по улице Ташкентской.

Полицейским удалось отыскать предполагаемого виновника аварии – им оказался 15-летний юноша на мопеде. Подросток не имел права управления транспортными средствами.

Его мать привлекли к административной ответственности за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему такого права. Теперь женщине придется оплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Также все материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности.