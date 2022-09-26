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Общество26 сентября 2022 16:48

Сотрудники свыше 44 предприятий в Башкирии получили бронь от мобилизации

Пофамильные списки скоро направят в военкоматы
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Министр отметил, что пофамильные списки сегодня-завтра доработают, а затем направят в военкомат.

Министр отметил, что пофамильные списки сегодня-завтра доработают, а затем направят в военкомат.

В Башкирии работники свыше 44 компаний получат бронь от мобилизации. По словам министра промышленности и энергетики республики Александра Шельдяева, 14 из них – это предприятия, входящие в федеральный реестр оборонно-промышленного комплекса, а остальные, их более 30-ти – имеют мобилизационные задания. Также есть предприятия, исполняющие гособоронзаказ или являющиеся его соисполнителем.

Министр отметил, что пофамильные списки сегодня-завтра доработают, а затем направят в военкомат.

Бронь к тому же получают высококвалифицированные сотрудники гражданских предприятий – они должны остаться на своих местах, чтобы промышленность не встала.