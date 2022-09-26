Управление капитального строительства мэрии Уфы возглавил Руслан Хайруллин

Управление капитального строительства мэрии Уфы возглавил 41-летний Руслан Хайруллин.

Управление капитального строительства мэрии Уфы возглавил 41-летний Руслан Хайруллин. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба администрации города.

Хайруллин родился в Уфе. Имеет два высших образования (специальности: математические методы и исследование операций в экономике, а также промышленное и гражданское строительство). Является кандидатом экономических наук.

Новый начальник капстроительства начал карьеру с должности консультанта по управлению в маркетинговой компании «Тау-Прогрессор». В 2003 году его назначил замом руководителя проекта по экономике и финансам в фирме «Глобалстрой-Инжиниринг». Затем Хайруллин много лет занимал руководящие посты в различных инжиниринговых и строительных компаниях.