МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках до -5° и снеге

Ночью во вторник, 27 сентября, при прояснениях в Башкирии ожидаются заморозки до 0, -5°. На этом фоне в отдельных районах пройдет дождь со снегом, и на дорогах возникнет гололедица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью во вторник, 27 сентября, при прояснениях в Башкирии ожидаются заморозки до 0, -5°. На этом фоне в горных районах пройдет дождь со снегом, и на дорогах возникнет гололедица. Об этом предупредило местное МЧС.

В целом по республике прогнозируется облачная погода. После захода солнца в регионе прольет небольшой дождь, местами до умеренного, по востоку – со снегом. В горных районах установится снежный покров. Незначительные осадки сохранятся днем.

Ветер будет северо-восточный. В светлое время суток может усилиться до 15 метров в секунду. Температура в среднем по Башкирии ночью понизится до +1, +6°. Днем будет прохладно: +7, +12°.