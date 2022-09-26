Отправка мобилизованных жителей Башкирии продлится до 30 сентября

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Отправка мобилизованных жителей Башкирии на подготовку специальной военной операции будет продолжаться до пятницы, 30 сентября. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Главы муниципалитетов, нам с вами еще сегодня-завтра-послезавтра – до пятницы – отправлять людей. Я прошу, чтобы все мероприятия проходили в торжественной и достойной обстановке. Не надо делать их закрытыми, – сказал руководитель региона.

Напомним, сам Хабиров посещал проводы мобилизованных жителей Башкирии в селе Кармаскалы и городе Стерлитамаке.