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Общество26 сентября 2022 13:01

В местах дислокации мобилизованных из Башкирии будут работать советники Хабирова

Глава республики объяснил, чем там будут заниматься его представители
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В местах дислокации мобилизованных жителей Башкирии будут работать советники главы республики Радия Хабирова. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 26 сентября.

– [Советники] будут выполнять функции в местах дислокации и группировки наших ребят. Это места боевых сглаживаний и обучения. У нас пять таких точек. [Туда направят] пять общественных советников и пять фельдшеров с полным набором медицинских препаратов, – объяснил руководитель региона. – Они будут решать бытовые вопросы. Где-то, может быть, с едой помочь, где-то – потеплее сделать, где-то может потребоваться медицинская помощь.

Напомним, на том же совещании Хабиров поручил своему политическому блоку начать бороться с фейками о частичной мобилизации.