Хабиров поручил политическому блоку бороться с фейками о частичной мобилизации

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил своему политическому блоку при поддержке СМИ бороться с фейками о частичной мобилизации. Соответствующее задание он дал чиновникам на оперативном совещании в местном правительстве 26 сентября.

– Я прошу политический блок вместе с руководителями СМИ внимательно организовать работу по борьбе с фейками. 99,9% того, что пишут и придумывают, – это ложь. Эта ложь не от того, что бабушке делать нечего, и она там сочиняет в силу каких-то ярких фантазий. Это целенаправленная атака на внутриполитическую ситуацию в нашей стране и республике, – сказал руководитель региона.

Он призвал «очень умело рассказывать, что и как происходит» при частичной мобилизации в регионе.

Напомним, вечером 26 сентября в прямом эфире телеканала БСТ состоится брифинг по вопросам частичной мобилизации.