В Уфе трое детей отравились хлором в бассейне арендованного коттеджа

В Уфе трое детей отравились парами хлора в бассейне арендованного коттеджа, где взрослые справляли день рождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе трое детей отравились парами хлора в бассейне арендованного коттеджа, где взрослые справляли день рождения. Следственный комитет проводит проверку по признакам уголовного дела об оказании небезопасных услуг. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в СК, с 25 на 26 сентября компания из 13 человек справляла день рождения в арендованном коттедже по улице Севастопольская. Во время вечеринки трое детей восьми, 11 и 12 лет почувствовали недомогание после того как искупались в бассейне дома. В больнице им диагностировали острое отравление парами хлора. После оказания медицинской помощи несовершеннолетних отпустили домой.

Сейчас следователи опрашивают владельца коттеджа и ожидают результатов экспертных исследований на соответствие оказанных услуг нормам и требованиям закона.