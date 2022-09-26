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Общество26 сентября 2022 11:27

Башкирии выделили 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Помимо республики, федеральные субсидии получили еще 45 регионов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство России выделило Башкирии 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках и малых городах

Правительство России выделило Башкирии 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках и малых городах

Правительство России выделило Башкирии 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках и малых городах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Помимо республики, федеральные субсидии – в сумме более 3 млрд рублей – получат еще 45 регионов. Как указано на сайте кабмина, деньги пойдут на закупку медицинского оборудования (УЗИ, рентгеновских аппаратов), специализированных автомобилей, а также на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт медицинских учреждений.