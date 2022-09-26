Башкирии выделили 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Правительство России выделило Башкирии 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках и малых городах

Правительство России выделило Башкирии 84,1 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках и малых городах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Помимо республики, федеральные субсидии – в сумме более 3 млрд рублей – получат еще 45 регионов. Как указано на сайте кабмина, деньги пойдут на закупку медицинского оборудования (УЗИ, рентгеновских аппаратов), специализированных автомобилей, а также на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт медицинских учреждений.