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Общество26 сентября 2022 10:30

В Башкирии анонсировали брифинг по вопросам частичной мобилизации

Его покажут в прямом эфире по ТВ и в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
26 сентября в 19:30, в прямом эфире и соцсетях телеканала БСТ пройдет брифинг по вопросам частичной мобилизации

26 сентября в 19:30, в прямом эфире и соцсетях телеканала БСТ пройдет брифинг по вопросам частичной мобилизации

Фото: Виталий ТИМКИВ

В понедельник, 26 сентября, в 19:30, в прямом эфире и соцсетях телеканала БСТ пройдет брифинг по вопросам частичной мобилизации. Соответствующий анонс сделал Центр управления республикой.

– В [брифинге] будут принимать участие военный комиссар республики, некоторые министры. Будем отвечать на вопросы жителей по наиболее популярным вопросам, – пояснила начальница управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании в местном правительстве.

Ранее «КП-Уфа» рассказал, как в Башкирии проходит частичная мобилизация.