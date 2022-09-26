В Башкирии анонсировали брифинг по вопросам частичной мобилизации

26 сентября в 19:30, в прямом эфире и соцсетях телеканала БСТ пройдет брифинг по вопросам частичной мобилизации Фото: Виталий ТИМКИВ

В понедельник, 26 сентября, в 19:30, в прямом эфире и соцсетях телеканала БСТ пройдет брифинг по вопросам частичной мобилизации. Соответствующий анонс сделал Центр управления республикой.

– В [брифинге] будут принимать участие военный комиссар республики, некоторые министры. Будем отвечать на вопросы жителей по наиболее популярным вопросам, – пояснила начальница управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании в местном правительстве.

Ранее «КП-Уфа» рассказал, как в Башкирии проходит частичная мобилизация.