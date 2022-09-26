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Радий Хабиров поручил разобраться с возможными нарушениями во время частичной мобилизации в Башкирии. Как заявил глава республики во время оперативного совещания в правительстве, начали поступать обращения от жителей, что их родственники не должны быть мобилизованы по той или иной причине, предусмотренной законом, но получили повестку. Из-за этого иногда возникают спорные моменты.

- Выходите на военные комиссариаты и начинаете работать со списками. В первую очередь, проанализируйте те обращения, которые к вам уже поступили. И по каждой фамилии, по которой есть вопрос, надо разобраться. Если вы видите, что представленные факты являются препятствием для мобилизации, решайте вопрос. Если человек ошибочно забран, надо разбираться и забирать его обратно. Мы из всего мобилизационного ресурса отправляем чуть больше одного процента – и здесь уж можно спокойно по каждой фамилии разобраться, - обратился Хабиров к главам муниципалитетов.