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Происшествия26 сентября 2022 9:43

Хабиров выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в ижевской школе

Он заявил о готовности «оказать любую помощь» со стороны республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: архив КП

фото: архив КП

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Руководитель региона высказался о трагедии в своих соцсетях 26 сентября.

– Страшная беда случилась у наших соседей – нападение на школу в Ижевске. Есть раненые и погибшие, дети и взрослые, – написал Хабиров. – Наши искренние, глубочайшие соболезнования от имени всех жителей республики. Сил и мужества. Башкортостан с вами. Мы готовы оказать любую помощь.

Утром 26 сентября в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина. Он устроил стрельбу и убил 13 человек, семеро из них – дети. Ранение получил 21 человек.