Хабиров выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в ижевской школе

фото: архив КП

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Руководитель региона высказался о трагедии в своих соцсетях 26 сентября.

– Страшная беда случилась у наших соседей – нападение на школу в Ижевске. Есть раненые и погибшие, дети и взрослые, – написал Хабиров. – Наши искренние, глубочайшие соболезнования от имени всех жителей республики. Сил и мужества. Башкортостан с вами. Мы готовы оказать любую помощь.

Утром 26 сентября в ижевскую школу №88 ворвался вооруженный мужчина. Он устроил стрельбу и убил 13 человек, семеро из них – дети. Ранение получил 21 человек.