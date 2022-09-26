Хабиров поучаствовал в отправке мобилизованных жителей Стерлитамака

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 26 сентября, посетил город Стерлитамак, чтобы поучаствовать в отправке мобилизованных жителей на подготовку к спецоперации на Украине и Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Хабиров выступил перед призывниками с речью. Вот ее отрывок.

– Мы сегодня собрались здесь, а в душе у нас два слова – уважение и благодарность. Уважение вам как настоящим мужчинам. Время сейчас – непростое, но оно рождает настоящих мужчин. И благодарность – за то, что идёте нас защищать, защищать страну, измученных людей Донбасса, которые в эти дни принимают решение о вхождении в состав нашей большой страны, – сказал глава Башкирии.

По словам главы Башкирии, добровольцам республики из отрядов имени Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, «нужна помощь», и «они очень ждут» поддержки со стороны мобилизованных. Хабиров добавил, что «сделает все, чтобы все усилия республики» были направлены на поддержку военнослужащих и их семей.