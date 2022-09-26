На улице Менделеева в Уфе снесли признанный аварийным дом

фото: ufacity.info

Сегодня, 26 сентября, в Уфе снесли признанный аварийным дом по улице Менделеева, 126. Об этом сообщила мэрия.

– При работе задействована специальная техника. Мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. После завершения сноса здания, весь строительный мусор будет вывезен, – передали в администрации.

Как уточнили в мэрии, живших в доме людей расселили.

В кирпичном здании 1960 года постройки, которое находится недалеко от торгового центра «Иремель», было два подъезда и 16 квартир.