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Происшествия26 сентября 2022 8:12

В Уфе женщина ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь

Она скрылась, но в скором времени была задержана полицией
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 40-летняя местная жительница ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь

В Уфе 40-летняя местная жительница ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь

В Уфе 40-летняя местная жительница ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь. Об этом 26 сентября сообщило башкирское МВД.

Инцидент произошел в вечернее время в одном из заброшенных домов по улице Октябрьской революции. Там собралась компания бездомных, которая распивала спиртное. В какой-то момент 47-летней участник застолья плеснул алкоголь в лицо приятельнице, а она в ответ ударил его ножом в спину, а затем скрылась. Остальные присутствующие сообщили о случившемся в полицию, после чего тоже убежали.

Полицейские задержали злоумышленницу. Она дала признательные показания. Известно, что раньше ее уже неоднократно судили. Против женщины возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.