В Уфе женщина ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь

В Уфе 40-летняя местная жительница ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь

В Уфе 40-летняя местная жительница ударила ножом приятеля, который плеснул ей в лицо алкоголь. Об этом 26 сентября сообщило башкирское МВД.

Инцидент произошел в вечернее время в одном из заброшенных домов по улице Октябрьской революции. Там собралась компания бездомных, которая распивала спиртное. В какой-то момент 47-летней участник застолья плеснул алкоголь в лицо приятельнице, а она в ответ ударил его ножом в спину, а затем скрылась. Остальные присутствующие сообщили о случившемся в полицию, после чего тоже убежали.

Полицейские задержали злоумышленницу. Она дала признательные показания. Известно, что раньше ее уже неоднократно судили. Против женщины возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.