В Башкирии озвучили суммы спецвыплат для добровольцев

Официальный портал «Объясняем.рф» в Башкирии озвучил суммы спецвыплат, которые полагаются подписавшим контракт добровольцам при участии в спецоперации Фото: Алексей ФОКИН

Официальный портал «Объясняем.рф» в Башкирии озвучил суммы спецвыплат, которые полагаются подписавшим контракт добровольцам при участии в спецоперации. Выплаты делятся на две категории: региональные и федеральные.

Региональные:

– 2 тыс. рублей в сутки получает каждый боец с момента подписания контракта;

– 200 тыс. – единовременное пособие по истечению 90 дней после подписания контракта.

Федеральные:

– 8 тыс. – за каждый день ведения активных действий;

– от 220 тыс. – зарплата;

– 3,29 млн – страховка в случае тяжелого ранения;

– 3,07 млн – в случае легкого ранения;

– 12,4 млн – выплата семье военного в случае его гибели.

Напомним, на прошлой неделе парламент Башкирии принял закон, по которому региональные выплаты в 2 млн рублей смогут получить семьи добровольцев, погибших в спецоперации на Украине и Донбассе.