Парламент Башкирии до 2024 года продлил пенсионерам компенсацию взносов за капремонт

Парламент Башкирии в окончательном чтении принял законопроект, который до 2024 года продлил пенсионерам льготу по компенсации взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов Фото: Евгения ГУСЕВА

Парламент Башкирии в окончательном чтении принял законопроект, который до 2024 года продлил пенсионерам льготу по компенсации взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, льгота полагается пожилым людям, которые живут одни либо в семье, состоящей из пенсионеров и инвалидов I-II групп. Если собственник жилья старше 70 лет, ему компенсируют 50% суммы взноса за капремонт, если старше 80 лет – 100%. Срок действия социальной поддержки было решено продлить, поскольку он истекал в 2022 году.

Затраты бюджета Башкирии на льготу составят 40,3 млн рублей в 2023 и 44,9 млн – в 2024 году.