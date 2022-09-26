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Происшествия26 сентября 2022 5:50

Под Уфой 29-летний водитель Chevrolet Niva насмерть сбил человека и скрылся

Сотрудники ГИБДД нашли его и задержали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфимском районе водитель внедорожника насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в десятом часу вечера 25 сентября на седьмом километре трассы Уфа-Чишмы. Там 29-летний житель Чишминского района за рулем Chevrolet Niva совершил наезд на 50-летнего пешехода. Последний от полученных травм скончался, а водитель решил сбежать. Сотрудники ГИБДД спустя некоторое время нашли его и задержали. Он объяснил полицейским, что скрылся с места происшествия, потому что испугался.

– [Я] ехал от дяди из поселка Зубово в сторону Чишминского района. Совершил наезд на человека, после чего испугался, растерялся и уехал с места ДТП, – сказал мужчина.

ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.