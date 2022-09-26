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Общество26 сентября 2022 5:38

В Башкирии создали центр помощи для ошибочно мобилизованных

Граждане могут прийти на прием в местный ОНФ, а также оставить обращение по телефону и через соцсети
Источник:kp.ru
Общероссийский народный фронт создал в регионах страны – в том числе и в Башкирии – центр помощи для граждан, ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации

Общероссийский народный фронт создал в регионах страны – в том числе и в Башкирии – центр помощи для граждан, ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общероссийский народный фронт создал в регионах страны – в том числе и в Башкирии – центр помощи для граждан, ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба организации.

– Мобилизация – это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, – отметили в ОНФ.

Народный фронт Башкирии принимает обращения в своем исполкоме в Уфе по улице Кирова, 1 (кабинет 138). Также жалобу можно оставить по телефону 8 (347) 273-55-44 и в региональных группах ОНФ во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».