На границе Башкирии и Татарстана создали пункт для встречи мобилизованных

фото: Илиш ТВ

На границе Башкирии и Татарстана рядом с селом Верхнеяркеево в Илишевском районе создан круглосуточный пункт для встречи мобилизованных, где военнослужащие могут поесть, привести себя в порядок и увидеться с родными. Об этом сообщил «Башинформ».

фото: Илиш ТВ

Создать пункт для мобилизованных 24 сентября поручил глава республики Радий Хабиров. Он был создан за пять часов, и на следующий день там встретили мобилизованных из Кармаскалинского, Архангельского, Бураевского и Мишкинского районов республики.

фото: Илиш ТВ

По словам руководителя Илишевского района Ильдара Мустафина, по направлению к пункту была сделана подъездная дорога, там же организовали санитарную зону, где прибывшие могут умыться. Для военнослужащих также организовали концерт. В то же время местные жители приносят мобилизованным продукты в дорогу.