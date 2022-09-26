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Происшествия26 сентября 2022 4:48

В горах в Башкирии при падении пострадала 32-летняя женщина

Спасатели передали ее медикам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В горах в Белорецком районе Башкирии при падении пострадала 32-летняя женщина

В горах в Белорецком районе Башкирии при падении пострадала 32-летняя женщина

Фото: Андрей АБРАМОВ

В горах в Белорецком районе Башкирии при падении пострадала 32-летняя женщина. Инцидент произошел 25 сентября. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– В деревне Айгир компания ходила в поход в горы. Во время похода девушка 1990 г.р. упала, в результате чего получила травму ноги, – рассказали в экстренном ведомстве.

На помощь пострадавшей выезжали спасатели из села Инзер. Сотрудники помогли женщине спуститься с горы и передали ее медикам.