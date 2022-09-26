В Башкирию с зоны СВО вернулся сводный отряд Росгвардии

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Вчера, 25 сентября, в Башкирию с зоны специальной военной спецоперации вернулся сводный отряд Росгвардии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

– Бойцы с честью выполнили все поставленные перед ними служебно-боевые задачи. Конечно, мы счастливы встречать их живыми и здоровыми на родной земле. Они настоящие герои, мужеством и отвагой которых гордится вся республика, – написал чиновник.

Напомним, в тот же день в районном центре села Кармаскалы состоялись проводы резервистов Кармаскалинского и Архангельского районов республики, призванных в российскую армию в рамках частичной мобилизации.