В Башкирии один мужчина почти до смерти забил строительной каской другого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснокамском районе Башкирии один мужчина почти до смерти забил строительной каской другого.

Злоумышленник, будучи пьяным, заметил на улице мужчина, на которого у него была личная обида. Он опрокинул на землю и стал бить руками и ногами. Мужчина хотел убить потерпевшего, и потому, чтобы завершить дело до конца, побежал домой за ножом.

Вернувшись, преступник обнаружил, что избитый уже успел уйти, но ему по следу крови удалось обнаружить и настигнуть его. Злоумышленник где-то обнаружил строительную каску, нанес четыре удара ей, а потом четыре удара ножом.

К счастью, потерпевший, несмотря на тяжелые увечья, благодаря своевременной помощи медиков смог выжить. Преступник был признан виновным в преступлении, предусмотренной статьей за убийство. Также он был осужден за хранение наркотиков. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести лет одного месяца и 10 дней колонии строго режима.