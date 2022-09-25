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Здоровье25 сентября 2022 15:00

В Башкирии COVID-19 заразилось еще 864 человека

В ковид-госпиталях проходят лечение 309 пациентов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии коронавирусом заразилось за сутки еще 864 человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

В обще сложности в республике ковидом заболел 313 931 гражданин. В настоящее время в ковид-госпиталях проходят лечение 309 жителей Башкирии, 182 из них – лица старше 60 лет. Лечатся на дому 4 292 человека, среди них 1 267 пожилых людей.

За все время пандемии от COVID-19 удалось излечиться 303 510 гражданам, за последние 24 час – 744.

К счастью, за прошедший день от коронавируса не скончался ни один пациент. Общее число умерших от ковида сейчас составляет 5 820 человек.