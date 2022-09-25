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Происшествия25 сентября 2022 14:37

В Башкирии подожгли офис партии «Единая Россия»

В ходе пожара никто не пострадал
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Вчера рано утром, 24 сентября, в башкирском городе Салават произошел пожар на крыльце отделения партии «Единая Россия». Подробности происшествия рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Возле входа были подожжены покрышки, огонь от которых сильно повредил дверь в офис. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. В ходе инцидента никто не пострадал.

Как сообщает сотрудники пресс-службы регионального МЧС, детали и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.