В Башкирии подожгли офис партии «Единая Россия»

Фото: Соцсети

Вчера рано утром, 24 сентября, в башкирском городе Салават произошел пожар на крыльце отделения партии «Единая Россия». Подробности происшествия рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Возле входа были подожжены покрышки, огонь от которых сильно повредил дверь в офис. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. В ходе инцидента никто не пострадал.

Как сообщает сотрудники пресс-службы регионального МЧС, детали и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.