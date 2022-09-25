В Башкирии убила шампуром назойливого приятеля

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии женщина убила своего приятеля шампуром. Трагедия случилась, как стало известно «КП-Уфа», в 25 июля в городе Ишимбай.

В этот день 31-летняя женщина и ее приятель отправились к реке на рыбалку. С собой пара взяла закуску и алкоголь. Выпив водки, мужчина стал приставать к знакомой и предлагать заняться любовью. Возник конфликт, вследствие которого женщина нанесла удары ухажеру удары ножом и шампуром, а затем собрала вещи и ушла.

Ударом шампуром пришелся в область шеи, из-за которого мужчина прямо у реки. Там его тело обнаружили прохожие.

Женщину задержали, она признала свою вину в содеянном. В суде она была признана виновной в совершении умышленного убийства, ей было назначено наказание в виде шести лет и четырех месяцев лишения свободы.