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Общество25 сентября 2022 13:23

В Башкирии состоялись проводы мобилизованных резервистов

В мероприятии принял участии глава республики Радий Хабиров
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 25 сентября, в районном центре башкирского села Кармаскалы состоялись проводы резервистов Кармаскалинского и Архангельского районов республики, призванных в российскую армию в рамках частичной мобилизации.

В мероприятии принял участие глава региона Радий Хабиров. Он поблагодарил военных за храбрость и мужество. Отдельно о событии руководитель Башкирии написал на своей личной странице в социальных сетях.

– Мы живем в непростые времена. Но именно непростые времена рождают настоящих мужчин. Будьте спокойны за родных и возвращайтесь домой живыми и здоровыми! – пожелал Хабиров.