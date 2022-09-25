В Башкирии состоялись проводы мобилизованных резервистов

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 25 сентября, в районном центре башкирского села Кармаскалы состоялись проводы резервистов Кармаскалинского и Архангельского районов республики, призванных в российскую армию в рамках частичной мобилизации.

В мероприятии принял участие глава региона Радий Хабиров. Он поблагодарил военных за храбрость и мужество. Отдельно о событии руководитель Башкирии написал на своей личной странице в социальных сетях.

– Мы живем в непростые времена. Но именно непростые времена рождают настоящих мужчин. Будьте спокойны за родных и возвращайтесь домой живыми и здоровыми! – пожелал Хабиров.