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Общество25 сентября 2022 12:02

В Башкирии ожидается похолодание до +4°

Уже завтра бабье лето сменится холодами и осадками
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 26 сентября, в Башкирии ожидается резкое похолодание. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза погоды.

В грядущий понедельник будет облачно с прояснениями. Стоит ожидать дождей, местами – сильных. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.

Этой ночью будет холодно, столбики термометров опустятся до +4,+9°, днем воздух прогреется до +8,+13°.

Автолюбителям ночью и утром стоит быть внимательнее, поскольку ожидается туман, и видимость составит 500 и менее метров.