В Уфе на референдуме ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей работают иностранные наблюдатели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 24 сентября, в Уфу приехали наблюдатели процесс проведения референдума по присоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказали корреспонденты агентства «Башинформ».

Наблюдатели прибыли их Великобритании, Боснии и Герцеговины, а также из Мозамбика. Гостям из-за рубежа показали помещение для голосования, урны и кабинки. Помимо прочего им была продемонстрирована процедура выемки заполненных бюллетеней из переносных ящиков и их опечатывание в сейф-пакеты.

Референдум проходит в период с 23 по 26 сентября. Граждане ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в Башкирии в статусе вынужденных переселенцев голосуют вне помещений участковых избирательных участков, а 27 сентября уже в помещении УИК в Уфе и Стерлитамаке.