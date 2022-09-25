В Башкирии жертва мошенников лишилась почти 2 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В башкирском городе Октябрьский 45-летняя жертва мошенников лишилась почти двух миллионов рублей. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

Правоохранителями установлено, что с потерпевшей связались незнакомцы представившиеся сотрудниками банка и полицейским, которые рассказали женщине, что мошенники оформили на ее имя кредит и пытаются завладеть средствами. Аферисты убедили жительницу Октябрьского в необходимости оформить кредит и перевести деньги на их счет. В общей сложности жертва мошенников перевела более 1,8 миллиона рублей.

Гражданка призналась, что была осведомлена о такого рода аферах, однако ее убедило в отсутствии какого-либо обмана предоставленные злоумышленниками в мессенджере фотографии их полномочий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В настоящее время следствие продолжается, личности преступников устанавливаются.