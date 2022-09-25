В Уфе самолет совершил вынужденную посадку из-за больного пассажира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера утром, 24 августа, в Уфе самолет совершил вынужденную посадку из-за проблемы с пассажиром. Об инциденте сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

Авиаборт совершал рейс Москва – Екатеринбург. В 08.21 судно запросило посадку на аэродроме в Уфе из-за больного пассажира. Через 21 минуту самолет благополучно приземлился, а гражданин был госпитализирован в медучреждение.

Напомним, недавно самолет из Уфы столкнулся с техническими проблемами в аэропорту Нового Уренгоя. У воздушного судна не убрались створки реверса.