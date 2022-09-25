«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, выиграв у минского «Динамо»

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Вчера, 24 сентября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» в домашнем матче выиграл у минского «Динамо». Это уже третья победа подряд уфимцев в серии буллитов чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счет был открыт только в конце второго периода нападающим «юлаевцев» Александром Хмелевским. В начале третьего его сравнял Никита Пышкайло. Пять минут спустя уфимцы вновь вырвались вперед благодаря Сергею Шмелеву. На 56 минуте гол забил Виталий Пинчук, и основное время матча завершилось равным счетом 2:2. Тем не менее, в овертайме «Салавату Юлаеву» все же удалось одержать победу.

Следующий матч «юлаевцев» состоится дома во вторник, 27 сентября, против «Ак Барса».