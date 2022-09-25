Жители Уфы пожаловались на разруху в сквере дивизии Шаймуратова

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Жители Уфы пожаловались на отсутствие ремонта в сквере 112-ой башкирской кавалерийской дивизии, которой командовал генерал Минигали Шаймуратов. По словам местной жительницы, которая оставила обращение на этот счет на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова, территория находится в «удручающем состоянии».

– Скоро открытие памятника генералу Шаймуратову на Советской площади. Это, конечно, здорово! Но в сквере Демском районе все печально: плитка, которой облицована стела, вся разбита, в трещинах и замазана цементом, асфальт в сквере в 10 метрах от стелы находится в удручающем состоянии (разбит и весь в ямах), портрет генерала Шаймуратова весит на облезлой стене дома, – поведала женщина.

Администрация Демы ответила на обращение уфимки. Чиновники признали необходимость капитального ремонта, однако из-за отсутствия целевого финансирования он пока не планируется. Тем не менее, как утверждают сотрудники ведомства, они по мере сил пытаются держать ситуацию на контроле и поддерживать какой-никакой порядок в сквере: проводят ремонт, облагораживают территорию и высаживают цветочные клумбы. Текущее состояние стелы оценивается как «удовлетворительное».

– Мы так же, как и вы, очень хотим обновить наш сквер и прикладываем к этому все усилия. В текущем году одним из претендентов на облагораживание территории в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» был как раз сквер 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. Набрать достаточное количество голосов для победы не удалось, будем надеяться, что у нас это получится в следующем году, – добавили сотрудники администрации Демы.