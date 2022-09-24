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Общество24 сентября 2022 13:23

В Башкирии похоронили 45-летнего Вадима Кучербаева, который был в батальоне Шаймуратова

Мужчину похоронили на родной земле
Источник:kp.ru
Фото: администрация Мелеузовского района

Фото: администрация Мелеузовского района

В Мелеузовском районе 23 сентября проводили в последний путь погибшего на Украине 45-летнего Вадима Кучербаева, об этом сообщили в пресс-службе администрации. Мужчина отправился на спецоперацию в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.

Погибший родился на территории района в селе Нугуш, отучился в среднем школе. С декабря 1995 года по ноябрь 1998 года служил в инженерных войсках. В 2000-2001 годах принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике.

На территорию Украины Кучербаев отправился в августе. Дата гибели не сообщается.