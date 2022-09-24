Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам

Сегодня, 24 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов, чтобы обсудить вопросы частичной мобилизации. Руководитель региона поручил администрации главы назначить на площадках подготовки резервистов его представителей в должности советника главы. Также он сделал наказ и чиновникам

– Если повестка придёт вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону, – заявил глава.

Хабиров также отметил, что сейчас важно организовать подготовку мобилизованных и помогать их семьям. В частности руководство «Единой России» должно организовать родным призванных помощь волонтеров для решения бытовых проблем.

По словам руководителя региона, важно также, чтобы в автобусах, которые будут доставлять мобилизованных до мест подготовки, был достаточный запах воды и качественных сухпайков.