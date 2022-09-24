В Уфе временно приостановили работу нескольких троллейбусных маршрутов

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В столице Башкирии сегодня, 24 сентября, до 17:00 приостановлена работа нескольких троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Временно не будут курсировать троллейбусы под номером №13 «Микрорайон «Белореченский» - Бульвар Славы», №16 «Микрорайон «Белореченский» - Театр кукол» и №22 «Северный автовокзал - Ледовый дворец «Уфа-Арена».

Решение о приостановке движения связано с ремонтом электроподстанции «Кубанской» компании УГЭС ООО «Башкирэнерго». Жителей и гостей столицы попросили отнестись к этому с пониманием.

В связи с ремонтом электроподстанции «Кубанской», принадлежащей УГЭС ООО «Башкирэнерго», будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №13 «Микрорайон «Белореченский» - Бульвар Славы», №16 «Микрорайон «Белореченский» - Театр кукол» и №22 «Северный автовокзал - Ледовый дворец «Уфа-Арена» с 9.00 до 17.00 часов 24 сентября.

Уфимцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.