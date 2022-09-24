Спасатели нашли погибшую женщину после тушения пожара в районе Башкирии

Фото: Госкомитет по ЧС

В Чишминском районе Башкирии в ночь на 24 сентября произошел смертельный пожар. В огне погибла 63-летняя женщина, также еще одна 58-летняя женщина госпитализирована с ожогами различной тяжести.

По данным МЧС Башкирии, сообщение о пожаре в доме на улице Мира в деревне Кушкуак поступило в 2:34. Когда спасатели ведомства и Госкомитета по ЧС узнали о случившемся, то сразу прибыли на место происшествия. Там они увидели, что открытым пламенем горит бревенчатый дом размерами 5х8 м. и гараж.

Тело погибшей и раненую местную жительницу нашли уже после тушения огня. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:32.