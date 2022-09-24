В Уфе 4-летний мальчик попал под колеса Renault Logan

Фото: ГИБДД Уфы

Во дворе дома на Союзной 37/1 накануне, 23 сентября, пострадал 4-летний ребенок. Мальчик попал пол колеса автомобиля Renault Logan. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.

В ведомстве уточнили, что 37-летний водитель машины ехал во дворе дома, когда допустил наезд на ребенка. Мальчик в тот момент переходил проезжую часть по ходу движения машины лева направо.

В результате случившегося ребенка госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него травму ноги и после оказания помощи отпустили домой.