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Общество23 сентября 2022 16:37

Радий Хабиров прокомментировал прошедший в Уфе митинг-концерт

Глава Башкирии поблагодарил всех пришедших
Источник:kp.ru
Фото: Радий Хабиров

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал прошедший в Уфе 23 сентября митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!», приуроченный началу референдумов о присоединении к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Тысячи жителей Башкортостана сегодня собрались, чтобы сказать жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, что мы поддерживаем их и ждём в большую семью народов нашей великой России, – написал он в социальных сетях.

На самом митинг-концерте руководитель региона заявил,что присутствующие собрались, как единой народ, «объединенный одним президентом, объединенные нашими целями», за что поблагодарил каждого пришедшего.

Ранее было известно, что патриотический митинг-концерт посетили порядка 20 тыс. человек.