СИБУР запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Новый продукт - гранула Vivilen rPET – содержит до 25-30% повторно используемого полимера и теперь будет выпускаться на предприятии «ПОЛИЭФ» в Благовещенске.

- Один из основных принципов устойчивого развития - это рациональное использование ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла. Правительство уже запустило такой одноименный межотраслевой проект, на который в трехлетней перспективе мы направим 10 млрд рублей. В первую очередь инициатива направлена на возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления. Предприятие СИБУРа, где мы сегодня открываем подобное производство, наглядный пример правильного отношения к вопросу использования вторичных ресурсов, - рассказала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко

После выхода на проектную мощность «ПОЛИЭФ» сможет ежегодно выпускать до 144 000 тонн уже содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Объем повторно вовлекаемого полимера при этом составит до 34 000 тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок.

- «ПОЛИЭФ» – один из лидеров «зеленой повестки. Здесь многое делают для совершенствования производственных процессов, не наносящих вреда окружающей среде, - отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров

Член правления – исполнительный директор СИБУРа Александр Петров сообщил, что компания работает над повышением экологичности своего бизнеса:

- Сегодня мы не просто запустили производство ПЭТ-гранулы с содержанием вторичного сырья, а, по сути, замкнули жизненный цикл материала из пластиковой бутылки в мусорном баке в новую бутылку.