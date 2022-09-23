Суд в Уфе приговорил к реальному сроку координатора профсоюза медиков «Действие»

Суд в Уфе приговорил координатора профсоюза медработников «Действие» в Башкирии Антона Орлова к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о крупном мошенничестве

Советский районный суд Уфы приговорил координатора профсоюза медработников «Действие» в Башкирии Антона Орлова к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о крупном мошенничестве. Двое других фигурантов – Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин – получили четыре года и десять месяцев и пять лет соответственно. Об этом 23 сентября сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что Орлов, занимая должность замдиректора в компании «Нефте-сервис», под предлогом поставки 260 тонн дизельного топлива узбекской фирме YUSUF BOBO FAYZ похитил более 11 млн рублей. Кроме того, вместе с Соколовым и Гизатуллиным правозащитник от имени предприятия «Гермес» сообщили представителям организации «Гайрат-82» ложные сведения о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов. Между компаниями был заключен соответствующий контракт, и сообщники не исполнили обязательства, похитив у «Гайрат-82» более 14,8 млн рублей.

Ни один из подсудимых не признал вину в преступлениях. Их взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Антон Орлов известен как один из организаторов «итальянской забастовки» в Ишимбайской центральной районной больнице: местные медики протестовали из-за дефицита кадров и низкой оплаты сверхурочной работы. Акция продлилась почти месяц.