Число участников патриотического митинг-концерта в Уфе оценили в 20 тыс. человек

фото: Башинформ // Валерий Шахов

Патриотический митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» в Уфе 23 сентября посетили порядка 20 тыс. человек. Такие предварительные оценки дало информационное агентство «Башинформ».

Напомним, мероприятие прошло на площадке перед конгресс-холлом «Торатау». Концерт, на котором выступили звезды республиканской эстрады, был организован в поддержку решения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей провести референдум о вхождении в состав России.