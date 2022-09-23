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Общество23 сентября 2022 12:43

Число участников патриотического митинг-концерта в Уфе оценили в 20 тыс. человек

Мероприятие прошло на площадке перед конгресс-холлом
Источник:kp.ru
фото: Башинформ // Валерий Шахов

фото: Башинформ // Валерий Шахов

Патриотический митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» в Уфе 23 сентября посетили порядка 20 тыс. человек. Такие предварительные оценки дало информационное агентство «Башинформ».

Напомним, мероприятие прошло на площадке перед конгресс-холлом «Торатау». Концерт, на котором выступили звезды республиканской эстрады, был организован в поддержку решения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей провести референдум о вхождении в состав России.