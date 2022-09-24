Фото: Соцсети

В Башкирии граждане возмутились низким качеством ямочного ремонта дороги Октябрьский – Ермекеево. Свое недовольство на личной странице в социальных сетях главы Башкирии выразила местная жительница.

По словам женщины, ремонт был сделан всего неделю назад. К своему обращению она прикрепила фото, на которых видно, что новый слой дорожного полотна развалился на куски.

– Что за издевательство над людьми? Зимой там и так колеи ужасные, а тут еще всю дорогу продавили! Примите, пожалуйста, меры. Отправьте комиссию, пусть проверят, насколько качественно выполнены работы, – потребовала женщина.

На возмещенное обращение местной жительницы отреагировали сотрудники регионального Управления дорожного хозяйства. Чиновники пообещали уточнить информацию по проделанному ремонту у отдела содержания и транспортной безопасности автомобильных дорог и искусственных сооружений, предоставить ответ до 30 сентября.