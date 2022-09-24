В Уфе граждан беспокоит стая бродячих собак

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Октябрьском районе Уфы граждане обеспокоены стаей бродячих собак. О проблеме на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова рассказала местная жительница.

Свора животных появилась рядом с домом по улице Уфимское шоссе, 18/4. Граждане утверждают, что обращались в службы отлова и даже в мэрию, однако, по их словам это не дало никаких результатов.

– Свора собак так и гуляет по двору! Собаки даже живут на детской площадке под деревянной конструкцией и представляют прямую опасность жизни детей. Ходить по двору опасно, в любой момент собаки могут окружить, – написала местная жительница.

На обращение женщины отреагировали представители администрации Октябрьского района. Сотрудники ведомства заверили уфимку, что «разобрались со сложившейся ситуацией» и ее заявка передана в службу по отлову.