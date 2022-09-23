Хабиров подписал указ о выплате детям войны по 1 тыс. рублей в сентябре и октябре

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выплате жителям из категории детей войны по 1 тыс. рублей в сентябре и октябре 2022 года

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о выплате жителям из категории детей войны по 1 тыс. рублей в сентябре и октябре 2022 года. Речь идет о гражданах, родившихся в период с 1927 по 1945 год.

– Произвести в сентябре-октябре 2022 года единовременную выплату в размере 1000 рублей гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории республики, – говорится в документе, опубликованном 23 сентября.

Организацией предоставления выплаты займется региональное Минсоцзащиты.

Напомним, башкирский парламент принял закон «О детях войны» в 2021 году. Согласно норме, данная категория граждан имеет особый статус и дополнительные меры поддержки: право вне очереди пользоваться медицинскими услугами и получать путевки в санатории. После того как закон вступил в силу, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что он «не про деньги, а про признание статуса».