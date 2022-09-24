Мэрия Уфы озвучила ориентировочный срок начала отопительного сезона

Отопление в социальных учреждениях и жилых домах Уфы ориентировочно планируется запустить в начале октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопление в социальных учреждениях и жилых домах Уфы ориентировочно планируется запустить в начале октября. Об этом 23 сентября на совещании по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства в городской администрации сообщил первый вице-мэр Сергей Кожевников.

– На этой неделе температура устойчивая, запуск тепла запланируем ориентировочно на начало октября. В первую очередь будем подключать детские сады и школы города, – отметил чиновник.

Напомним, согласно федеральным нормативам, решение о запуске тепла в социальных учреждениях и жилых домах принимается в том случае, если среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Согласно сервису Gismeteo, такой температурный режим начнет устанавливаться в башкирской столице с понедельника, 26 сентября.