В Башкирии будет создана Ночная футбольная лига

Сегодня, 23 сентября, Председатель Госсобрания–Курултая РБ Константин Толкачев вручил благодарности участникам и организаторам Международного форума «Спорт. Лидерство. Единство», прошедшего в Уфе в начале сентября.

В рамках торжественного мероприятия было анонсировано создание в Башкортостане Ночной футбольной лиги. Инициатива Госсобрания–Курултая РБ, а именно – Константина Толкачева о создании нового любительского спортивного общества вошла в перечень решений расширенного заседания Общественного совета Представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ, проведённого в рамках форума «Спорт. Лидерство. Единство».

- Создание Ночной футбольной лиги Республики Башкортостан – это прекрасная идея, направленная на поддержку любительского массового спорта. В состав НФЛ РБ войдут команды как самого регионального парламента, так и органов госвласти, местного самоуправления, правоохранительных, судебных органов республики и иных заинтересованных организаций, - отметил Константин Толкачев.

Единогласным решением председателем НФЛ РБ избран Заместитель Председателя Госсобрания–Курултая РБ Рустем Ахмадинуров, вице-президентом - депутат Антон Матренин, исполнительным директором –капитана футбольной команды «Z» Представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ Тимура Тухватуллина.

Как отметили инициаторы создания Ночной футбольной лиги, участники, входящие в ее состав, могут поддерживать себя в хорошей спортивной форме, по вечерам собираясь на стадионах, чтобы провести матчи любительского чемпионата.

Также в рамках мероприятия сертификаты о вступлении в Международную неправительственную организацию «Ассамблея народов Евразии» вручены спортсмену, чемпиону, бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону, основательнице женской школы тайского бокса Саше Брукс, директору школы Джеффа Монсона Максиму Балю. Вошедшие в состав Ассамблеи спортсмены станут активными участниками Комитета по развитию национальных и неолимпийских видов спорта при региональном представительстве Ассамблеи народов Евразии.