На южном въезде в Уфу начался массовый снос недвижимости

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В Уфе начался массовый снос коммерческой и жилой недвижимости, которая попадает в зону реконструкции улицы Пугачева, строительства улицы Рыленко и организацию транспортной развязки между ними. Все эти дорожные работы являются первым этапом проекта по обновлению южного въезда в город, сообщила 23 сентября местная администрация.

Как пояснили в мэрии, сейчас продолжается оценка рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них строений. Всего под снос изымут 198 объектов недвижимости, которыми владеет 441 собственник.

– По состоянию на 23 сентября оценено 88 земельных участков – уведомлены 234 собственника, из них 113 уже подписали соглашения. Оплаченная сумма возмещения составляет порядка 362 млн рублей, – передали власти города.

Когда собственники получат деньги, у них будет 15-30 дней на то, чтобы освободить недвижимое имущество.

Первым попавшим под снос объектом стало производственное здание по улице Пугачева, 300/2. Рабочие приступили к демонтажу строения 22 сентября после отключения от инженерных коммуникаций.