В Уфе на автобусные маршруты выпустят 35 новых «НефАЗов»

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на маршруты общественного транспорта выпустят 35 новых автобусов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев.

Новый транспорт представляет собой низкозольные автобусы на газомоторном топливе. Их произвели на заводе предприятия «НефАЗ» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в конце прошлого месяца госперевозчик «Башавтотранс» получил 37 новых больших автобусов «НефАЗ» для общественных маршрутов в Уфе. Они обслуживать востребованные для жителей Затона, Демы, Сипайлово и Инорса рейсы.